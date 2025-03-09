После переговоров между США и ХАМАСом спецпосланник Трампа дал интервью израильским телеканалам

Специальный посланник США по делам заложников Адам Бёлер дал интервью израильским журналистам. Интервью с ним показали 11-й, 12-й, 14-й и i24 телеканалы.

Адам Бёлер не исключил проведения дополнительных переговоров с представителями ХАМАСа, чтобы достичь освобождения всех заложников, и выразил надежду, что эти усилия увенчаются успехом.

Он подтвердил, что разговаривал с представителями ХАМАСа об освобождении четырех американских заложников – военнослужащего Идана Александра, имеющего, кроме израильского, гражданство США, и который жив, и останков еще трех человек.

Комментируя опасения, высказанные ему Роном Дермером в личной беседе, он сказал, что понимает, почему на него сердятся израильтяне. "Я понимаю обеспокоенность Дермера. Я не подвергаюсь ежедневно угрозам, как он, живя в Израиле. Израиль – замечательная страна. Но в плену ХАМАСа есть люди, которых мы любим и они в опасности".

Адам Бёлер пообещал, что США не пойдут на уступки ХАМАСу, и дополнительные встречи состоятся только в том случае, если ХАМАС продемонстрирует реальную готовность к сделке. По словам спецпосланника, он озвучил следующее предложение ХАМАСу: он освобождает всех заложников, разоружается, после чего вступает в силу длительный режим прекращения огня.

Телеканалу "Кан-11" Адам Бёлер сообщил, что ХАМАСу было предложено перемирие сроком от 5 до 10 лет. После разоружения группировки США и другие страны будут осуществлять контроль за тем, что в секторе Газы не ведется строительство новых туннелей. В период "удны" будет запрещена любая военная активность ХАМАСа, он также будет исключен из политической жизни. "Я думаю, это было хорошее предложение", – сказал спецпосланник США.