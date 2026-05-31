31 мая 2026
Париж отпраздновал победу ПСЖ в финале Лиги чемпионов. Фоторепортаж

время публикации: 31 мая 2026 г., 13:18 | последнее обновление: 31 мая 2026 г., 13:23

Фото: Associated Press

Во Франции по меньшей мере 416 человек были задержаны полицией за участие в беспорядках после победы парижского ПСЖ над лондонским "Арсеналом" в финале Лиги чемпионов. Празднование быстро превратились в погром, участники беспорядков жгли мусорные баки, автомобили и автобусные остановки, били витрины магазинов и ресторанов. Семь правоохранителей были ранены, есть пострадавшие и среди хулиганов.

Столкновения начались еще днем, когда болельщики стали собираться на арене Parc des Princes, чтобы посмотреть трансляцию проходившего в Будапеште матча. Власти извлекли уроки из событий прошлого года – тогда после победы ПСЖ в Лиге чемпионов произошли беспорядки, повлекшие за собой человеческие жертвы. Было задействовано 22000 полицейских, 8000 из них – в Париже. Когда в правоохранителей полетели файеры, те применили средства для разгона демонстраций.

31 мая на Елисейских полях, ставших минувшей ночью ареной столкновений, пройдет торжественный парад в честь победителей. Ожидается, что он соберет сотни тысяч человек. Присутствовать на церемонии будет и президент Франции Эммануэль Макрон.

