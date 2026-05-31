Ужесточен приговор жителю Нацерета, завербованному иранской разведкой

Верховный суд ужесточил наказание Хамаду Хамади, жителю Нацерета, поддерживавшему контакт с лицами, действовавшими от имени иранской разведки: срок лишения свободы увеличен с шести до семи лет.

Согласно обвинительному заключению, в котором Хамади признал свою вину, в 2023 году он поддерживал связь с жителем Дженина, действовавшим через лиц, связанных с иранской разведкой. В рамках этого контакта Хамади выполнял различные задания, включая встречу и перевозку нелегалов, пересекших границу с Иорданией, а также проверку возможных точек проникновения на границе для последующей инфильтрации в Израиль.

В июне 2023 года Хамади вместе с другим человеком поджег четыре автомобиля в Хайфе, в еврейском районе. Хамади снял поджог на видео и передал запись своему куратору. Кроме того, несмотря на подозрения, что задания выполняются по иранскому указанию и при иранском финансировании, а его куратор связан с "Исламским джихадом", он продолжал поддерживать с ним связь и выполнять дополнительные поручения.

Прокуратура обжаловала приговор окружного суда, утверждая, что назначенное наказание не отражает в достаточной мере тяжесть совершенного и угрозу, связанную с контактами с лицами, действующими от имени вражеского государства. В прокуратуре также указали на расширяющуюся практику вербовки израильских граждан иранскими структурами для выполнения заданий против Израиля.

Верховный суд принял позицию прокуратуры. Заместитель председателя Верховного суда Ноам Сольберг отметил, что контакт с иностранным агентом относится к числу наиболее тяжких преступлений, поскольку даже связь, которая вначале выглядит ограниченной или незначительной, может перерасти в опасную деятельность против безопасности государства. Суд постановил, что подобные контакты необходимо пресекать уже на ранней стадии, и увеличил срок заключения Хамади до семи лет.