Каратэ. Израильтяне завоевали 10 медалей на турнире в Грузии

Израильские каратисты удачно выступили на турнире Georgia Open, который проходил в Тбилиси.

Победителем турнира стал Лиам Верчиловский (до 15 лет, до 63 кг).

Серебряные медали завоевали Таль Вольфсон (до 15 лет, весовая категория до 70 кг), Ариэль Идан Гутьеррес (до 17 лет, до 76 кг), Рои Коэн (до 17 лет, до 55 кг), , Никита Кузьмин (до 17 лет до 68 кг), Ариэль Кимягаров (до 20 лет, до 60 кг)

Бронзовые медали завоевали Шакед Бар Машиах (весовая категория до 67 кг), Нетанель Абрамхаев (до 17 лет, до 61 кг), Адам Яхедс, Шакед Бар Машиах (оба - до 20 лет, до 67 кг)