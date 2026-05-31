Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Каратэ. Израильтяне завоевали 10 медалей на турнире в Грузии

Спорт/важное
Каратэ
время публикации: 31 мая 2026 г., 10:31 | последнее обновление: 31 мая 2026 г., 10:31
Каратэ. Израильтяне завоевали 10 медалей на турнире в Грузии
AP Photo/Eugene Hoshiko

Израильские каратисты удачно выступили на турнире Georgia Open, который проходил в Тбилиси.

Победителем турнира стал Лиам Верчиловский (до 15 лет, до 63 кг).

Серебряные медали завоевали Таль Вольфсон (до 15 лет, весовая категория до 70 кг), Ариэль Идан Гутьеррес (до 17 лет, до 76 кг), Рои Коэн (до 17 лет, до 55 кг), , Никита Кузьмин (до 17 лет до 68 кг), Ариэль Кимягаров (до 20 лет, до 60 кг)

Бронзовые медали завоевали Шакед Бар Машиах (весовая категория до 67 кг), Нетанель Абрамхаев (до 17 лет, до 61 кг), Адам Яхедс, Шакед Бар Машиах (оба - до 20 лет, до 67 кг)

