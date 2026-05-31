Подано обвинение по делу об убийстве, совершенном в 2020 году

Прокуратура подала в окружной суд Центрального округа в Лоде обвинительное заключение против 31-летнего Мунтасера Амары, обвиняемого в убийстве Хамуди Салмана и покушении на убийство его друга.

По данным прокуратуры, преступление было совершено около шести лет назад в Тире. После этого обвиняемый скрывался, но недавно он был задержан.

Согласно обвинительному заключению, в марте 2020 года на фоне конфликта с братом погибшего Амара пришел к дому в Тире и стал ждать удобного момента, держа при себе пистолет. Когда на улицу въехал автомобиль, в котором находились Хамуди Салман и его друг, и остановился возле дома, Амара подбежал к машине и с близкого расстояния выпустил по ним не менее семи пуль. Хамуди Салман был убит. Его друг получил тяжелые ранения.

Мунтасеру Амаре предъявлены обвинения в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах, покушении на убийство, а также незаконном ношении оружия и боеприпасов.

Прокуратура просит суд оставить его под стражей до окончания процесса.