ЦАХАЛ проводит масштабную наземную операцию на юге Ливана

ЦАХАЛ сообщил о начале масштабной операции в районе хребта Бофор и русла Салуки на юге Ливана. Цель операции: уничтожение инфраструктуры "Хизбаллы" и ликвидация террористов, укрепление оперативного контроля на юге Ливана, расширение передовой линии обороны и устранение прямой угрозы для жителей Верхней Галилеи.

Операция началась несколько дней назад. В ней участвуют крупные сухопутные силы, включая бригады "Голани", 7-ю бронетанковую бригаду, "Гивати", бойцы многодоменного подразделения 888 "Рефаим" и другие силы, действующие под командованием 36-й дивизии и при разведывательной поддержке АМАНа.

Перед входом сухопутных сил ВВС Израиля нанесли массированные удары по объектам "Хизбаллы" в этом районе. Огневое прикрытие включало также артиллерийский и танковый огонь.

ЦАХАЛ сообщил, что израильские военные пересекли реку Литани и расширили удары по "Хизбалле" севернее реки.

Силы ЦАХАЛа действуют вблизи Набатии и готовы расширить наступление в случае необходимости.