31 мая 2026
последняя новость: 08:10
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Экономика

Отчет: число должников в Израиле снизилось, но сумма взысканий достигла рекорда

время публикации: 31 мая 2026 г., 08:10 | последнее обновление: 31 мая 2026 г., 08:15
Издание "Калькалист" опубликовало отчет Управления по взысканию и исполнительному производству за 2025 год, согласно которому число частных должников в Израиле сократилось примерно на 30 тысяч и количество новых дел снизилось.

При этом общая сумма взысканий выросла на 30% и достигла рекордных 3,67 млрд шекелей.

Джиср аз-Зарка лидирует в Израиле по уровню задолженностей, Бат-Ям по тому же параметру занимает первое место среди крупных городов.

По данным отчета, 51% новых дел, открытых в 2025 году, касались долгов на сумму до 5000 шекелей. Еще одна заметная тенденция связана с последствиями изменений законодательства: почти исчезли аресты личных вещей в домах должников, включая компьютеры и мобильные телефоны.

В редакции "Калькалиста" отмечают, что данные отражают двойственную картину: с одной стороны, в системе стало меньше должников и меньше открытых дел, с другой – взысканные суммы достигли рекордного уровня. Для многих домохозяйств речь по-прежнему идет о сравнительно небольших долгах, которые приводят к открытию исполнительных производств.

