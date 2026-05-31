Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 31 мая, температура немного повысится и будет близкой к среднесезонной. Переменная облачность. После полудня возможен дождь на северо-востоке страны.

В Иерусалиме – 16-27 градуса, в Тель-Авиве – 19-26, в Хайфе – 18-25, в Эйлате – 22-37, в Беэр-Шеве – 18-31, на побережье Мертвого моря – 22-35, в Ашкелоне и Ашдоде – 19-27, в Ариэле – 16-28, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 18-32, на Голанских высотах – 15-31.

Температура воды у побережья Средиземного моря – 24 градуса, высота волн 40-70 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 25 км/ч).

В понедельник-пятницу ожидается постепенное повышение температуры. В субботу – без существенных изменений.