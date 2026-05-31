Израиль резко увеличил квоты на иностранных рабочих

Издание "Калькалист" пишет, что за последние неполные три года Израиль более чем вдвое увеличил квоты на иностранных рабочих. По сведениям издания, разрешенная квота достигла 336 тысяч человек, а в правительстве обсуждается возможность ее дальнейшего увеличения до 400 тысяч.

В публикации отмечается, что расширение квот происходит без полноценного анализа последствий для рынка труда, инфраструктуры, жилья и занятости израильтян. Речь идет не только о строительстве и сельском хозяйстве, где иностранные рабочие традиционно занимали значительную долю рынка, но и о расширении их занятости в торговле и промышленности.

В минфине и профсоюзах предупреждают, что резкое увеличение числа иностранных рабочих может усилить давление на зарплаты, особенно в низкооплачиваемых секторах. По их оценке, прежде всего это может ударить по социально слабым группам населения, конкурирующим за рабочие места с невысокой оплатой.

"Калькалист" подчеркивает, что решение о расширении квот принимается на фоне нехватки рабочих рук после войны и сокращения числа палестинских работников, однако эксперты предупреждают: без долгосрочной стратегии такой шаг может создать новые социальные и экономические проблемы.

В апреле этого года государственный контролер и омбудсмен Матаниягу Энгельман публиковал отчет, в котором особое внимание было уделено найму иностранных рабочих до и во время войны. В отчете отмечалось: "Кризис на рынке труда продемонстрировал серьезные пробелы в стратегическом планировании государства в отношении привлечения иностранной рабочей силы. До начала войны сфера найма иностранных рабочих страдала от острой бюрократии и полного отсутствия стратегии: процесс контролировало множество ведомств с разрозненными полномочиями, квоты устанавливались без должного обоснования, а диверсификация стран исхода работников отсутствовала. С началом боевых действий этот управленческий хаос закономерно перерос в масштабный провал координации. Государство не сумело оценить средне- и долгосрочные последствия массового оттока кадров, и даже к маю 2024 года правительство так и не назначило единый координирующий орган с полномочиями для оперативного устранения барьеров. Прямым следствием этих недочетов стал глубокий кризис в ключевых секторах израильской экономики. Только в четвертом квартале 2023 года активность в строительной отрасли рухнула на 50%, что обошлось государству примерно в 56 млрд шекелей (около 3% ВВП), и, несмотря на все усилия, к июню 2025 года дефицит в строительстве по-прежнему составлял около 37000 иностранных рабочих. Аналогичная стагнация парализовала и проекты транспортной инфраструктуры: к февралю 2025 года, спустя более чем год после начала войны, в этот критически важный сектор не было привлечено ни одного нового иностранного специалиста".

Основные рекомендации госконтролера: "Правительству необходимо устранить оставшиеся бюрократические барьеры для ввоза рабочих, снизить пошлины для работодателей и улучшить механизмы двусторонних соглашений. Рекомендуется создать механизмы для ускоренного частного найма в периоды ЧС при условии строгого надзора за соблюдением прав работников. Премьер-министру и министру финансов следует обсудить последствия кадрового голода на заседании социально-экономического кабинета и разработать план вывода экономики и строительной отрасли на траекторию роста".