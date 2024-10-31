Левин требует уголовных наказаний против израильтян, призывающих к санкциям против Израиля

Министр юстиции Ярив Левин обратился к юридической советнице правительства Гали Баарав-Миара с просьбой немедленно разработать меморандум законопроекта, который позволит сурово наказывать израильтян, призываюших к введению санкций против Израиля, его лидеров или служб безопасности.

Левин требует, чтобы действия израильтян, которые содействуют или поощряют введение вышеперечисленных санкций, были объявлены уголовным преступлением, за которое грозит серьезное наказание.

Данное решение Левина стало следствием скандального выступления издателя газеты "Гаарец" Амоса Шокенга на мероприятии в Лондоне. В своем выступлении, организованном "Новым израильским фондом" и газетой "Гаарец", Шокен заявил буквально следующее: "Правительство Израиля готово установить жестокий режим апартеида в отношении палестинского населения. Правительство игнорирует высокую цену, которую обе стороны платят за защиту поселений, в то время как оно сражается с палестинскими борцами за свободу, которых Израиль называет террористами. В определенной степени то, что происходит сейчас на оккупированных территориях и частично в Газе – это вторая "накба".

"Должно быть создано палестинское государство, и с моей точки зрения, единственный путь добиться этого – наложить санкции на государство Израиль, на его лидеров, противящихся этому пути, и на поселенцев", – подчеркнул Шокен.