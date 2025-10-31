Торги коалиции с харедим, удаление Эдельштейна и "Сде-Тейман". Итоги политической недели

Публикацию подготовил политический обозреватель Newsru.co.il Габи Вольфсон

Три темы будут определять общественно-политическую повестку в ближайшие месяцы, а затем определять ее во время предвыборной кампании: итоги войны – хотя бы промежуточные, отношения ультраортодоксов с остальной частью общества и место юридической системы в отношениях с другими звеньями власти.

Коалиция подошла к последнему году своей работы с достижениями, которые можно смело назвать не блестящими. Девять месяцев борьбы вокруг юридической реформы, закончившиеся практически полным поражением ее инициаторов, затем два года войны, когда все не имеющее к оборонной сфере было отставлено в сторону, и вот начинается предвыборный год, а коалиции практически нечего представить избирателям. Принято говорить: то, что не делается в первый год работы правительства, не делается вовсе. Это верно с одной небольшой поправкой. В последний год работы правительства и коалиции делается много чего на благо избирателя или того, что, по мнению политиков, избиратели за это благо принимают. Нынешняя коалиция – не исключение.

Ультраортодоксы: "умрем, не призовемся" и с правительством поторгуемся

Главной политической задачей премьер-министра на данный момент является возвращение ШАС и "Яадут а-Тора" в правительство, или, по крайней мере, достижение некоего взаимоприемлемого соглашения, которое позволит нормально функционировать коалиции в Кнессете. Пока что отношения между "Ликудом" и ультраортодоксальными партиями складываются по модели отношений оппозиции и коалиции: коалиция не может заставить "харедим" следовать коалиционной дисциплине, а те, будучи умелыми торговцами голосами, требуют весомой платы. Так случилось и на этой неделе, когда Нетаниягу принял решение начать продвижение законопроекта о разделении функций юридического советника правительства. Ультраортодоксы потребовали и получили согласие коалиции на расширение полномочий раввинатских судов. ШАС и "Яадут а-Тора" проголосовали с Симхой Ротманом. Разделение функций юрсоветника было утверждено в предварительном чтении.

В коалиции заявляют, что намерены завершить процесс утверждения закона до конца каденции. Не уверен, что это столь важно лично для премьера, однако конфронтация с юридической системой с одной стороны и очевидная поддержка, а вернее требование реформ, исходящее от ядра избирателей "Ликуда" определяют шаги Биньямина Нетаниягу.

Этот законопроект даже самым убежденным его противникам будет трудно отнести к свидетельствам "диктатуры". Разделение функций юрсоветника было на повестке дня правительства Лапида-Беннета. Многие юристы поддерживают это предложение в той или иной его форме. Оно не консенсус, но и близко не приближается к той степени контроверсальности, какую вызывали другие составляющие реформы Левина.

Однако для того, чтобы провести законопроект о разделении функций юрсоветника, нужно, разумеется, большинство в парламенте. И получить его можно, только вернув в коалицию ШАС и "Яадут а-Тора". На это Нетаниягу намерен направить свои усилия уже со следующей недели, когда комиссия Кнессета по иностранным делам и обороне возобновит рассмотрение законопроекта о призыве.

В "демонстрации миллиона" в Иерусалиме участвовали от 150 до 200 тысяч ультраортдоксов. Это немало, но премьер-министр облегченно вздохнул. Судя по всему, на улицах Иерусалима был выпущен заряд возмущения радикального крыла ультраортодоксального сегмента. Уже давно речь идет о том, что духовные, а значит более радикальные круги "харедим" возглавили борьбу против призыва. В большой степени это осложняет достижение компромисса, так как среди политиков гораздо больше готовности к компромиссу, чем у раввинов и функционеров. В ультрартодоксальных кругах говорят о том, что митинг в столице был своего рода отступными, которые заплатили политики раввинам и своему общественному мнению за предстоящие уступки, которые должны позволить принять закон, которого так хотят ШАС и "Яадут а-Тора". "Через три года после выборов, пришла пора "Ликуду" выполнить то, что записано в коалиционном соглашении", – заявляют в "Яадут а-Тора".

Коалиция: кто в лес, кто по дрова

Депутат Кнессета Авихай Буарон ("Ликуд") служил бойцом в бригаде "Голани". Его дети, как и все в национально-религиозном сегменте отдали много лет службе в ЦАХАЛе. Тем неожиданнее стало намерение Буарона принять участие в "митинге миллиона". В то время как намерение министра связи Шломо Караи сделать то же самое было воспринято без удивления, шаг Буарона был расценен как попытка обратить на себя внимание избирателей, а главным образом – членов "Ликуда", которым предстоит определить его место на праймериз. Однако, судя по всему, то ли Буарон понял, что ошибся адресом, то ли в канцелярии Нетаниягу ему объяснили, что участвовать в таком митинге ни к чему, но в день мероприятия он объявил об отмене своего участия. Премьер-министр, отметим, не высказался публично по поводу намерения депутатов и министров принять участие в демонстрации против призыва в ЦАХАЛ.

Министр финансов Бецалель Смотрич продолжает двигаться в избранном им направлении эскалации в отношениях с ультраортдоксами. На этой неделе он заявил, что возражает против закона о яслях, иными словами против попытки харедим найти обходные пути спонсирования заведений для детей из семей ультраортодоксов, уклоняющихся от службы. В среде "вязаных кип" гнев в отношении ультраортодоксов растет с той же скоростью, с которой партия Смотрича опускается ниже электорального барьера. Министр финансов пытается остановить этот процесс не только развитием различных проектов в Иудее и Самарии, а также обещаниями (как считают специалисты, популистскими) понизить налоги, но и ужесточением анти-харедимной риторики. Чем дальше от ультраортдоксов, тем больше шанса на политическое спасение. Так, во всяком случае, полагают приближенные Смотрича.

Готлиб вместо Эдельштейна: комиссия по иностранным делам и обороне "Ликуда"

На этой неделе глава коалиции Офир Кац привел приговор в отношении депутата Юлия Эдельштейна в исполнение. Напомним, что Эдельштейн прогневал руководство коалиции, проголосовав, вопреки коалиционной дисциплине, за законопроект Ави Маоза по распространению суверенитета на Иудею и Самарию.

Глава коалиции в своем праве. Коалиционная дисциплина – это одна из основ парламентских будней. Нарушение ее – серьезный фол, хотя и часто встречающийся. Офир Кац, безусловно, имел право удалить Эдельштейна, так же как имел полномочия лишить его права подавать законопроекты, представляя "Ликуд".

Есть лишь два "но". Прежде всего, совершенно очевидно, что удаление Эдельштейна продиктовано в первую очередь желанием избавиться от непослушного депутата в комиссии, которой предстоит рассматривать законопроект о призыве.

Второе "но" напрямую связано с первым. Назначение в комиссию Тали Готлиб вместо Эдельштейна – это откровенное обслуживание интересов коалиции в одной из наиболее важных и серьезных комиссий. Депутат Готлиб активно и даже эффективно работала в комиссии Кнессета по законодательству. Но ее кооптация в комиссию Кнессета по иностранным делам и обороне выглядит столь же демонстративным и вызывающим троллингом, как запланированное и замороженное назначение Яира Нетанирягу на должность члена правления Всемирной сионистской организации.

Оппозиция незамедлительно воспользовалась скандалом вокруг Эдельштейна. НДИ и "Кахоль Лаван" объявили, что предоставляют опальному депутату возможность подавать законопроекты за счет их квоты. Неясно, означает ли это что-либо по поводу политического будущего Эдельштейна. Ясно одно: перспективы его переизбрания в "Ликуде" становятся все более туманными.

Оппозиция: разногласия по вопросу о праве голоса

На этой неделе партия "Наш дом Израиль" вновь подала законопроект, предусматривающий лишение права голоса тех, кто уклоняется от службы в армии. В НДИ вновь и вновь подчеркивают, что речь идет о законе, касающемся всех граждан страны, не только ультраортдоксов. В "Еш Атид" поддержали этот законопроект. Глава партии Яир Лапид заявил, что они и в прошлый раз, в марте 2025 года, голосовали "за".

В свою очередь, глава партии "Кахоль Лаван" Бени Ганц высказался против, так же как глава партии "Яшар" Гади Айзенкот.

Бывший премьер-министр Нафтали Беннет не высказал своего мнения по поводу инициативы, разделившей оппозицию. У Беннета, впрочем, хватает своих забот. На этой неделе межминистерская комиссия по законодательству утвердила законопроект, согласно которому политик, ранее баллотировавшийся и оставшийся должен деньги, обязан сначала их вернуть, а уже потом финансировать новую партию. Беннет отреагировал гневным комментарием, обвинив правительство в нечистоплотной попытке помешать ему баллотироваться.

Это тот редкий случай, когда правы обе стороны. В коалиции правы в том, что, открывая новую фирму (в данном случае, партию), неплохо бы расплатиться с долгами по старой. Беннет прав в том, что неодолимое стремление к финансовой гигиене охватило коалицию именно на фоне намерения Беннета баллотироваться. Перспективы продвижения законопроекта неясны. Как и следовало ожидать, юридический советник правительства Гали Баарав-Миара обнаружила "юридические сложности" в этом законопроекте, в силу того, что он является де-факто персональным. Даже если он будет утвержден, легкой жизни при рассмотрении апелляции против него в БАГАЦе не будет.

"Сде-Тейман": кто отдал приказ?

Решение начать уголовное расследование по поводу незаконной публикации видеозаписи с базы "Сде-Тейман", а еще более того решение главного военного прокурора Ифат Томер-Йерушалми уйти в отпуск до конца следствия, разорвались как бомбы, и осколки разлетелись, задев самые разные сферы – военную, юридическую и, разумеется, политическую. Министр юстиции Ярив Левин заявил, что "приближается к завершению эпоха сокрытия правды и иммунитета для тех, кто находится в "правильном лагере". Депутат Кнессета Алон Шустер ("Кахоль Лаван") сказал мне в эфире "Кан РЭКА": "Нет места злорадству, а необходимо склонить голову перед властью закона и ждать результатов расследования". 30 октября вновь публиковалось сообщение, что в эпицентре расследования находятся самые высокопоставленные фигуры военной прокуратуры. Ожидается, что это расследование приведет к новому витку противостояния между политической и юридической системами. В предвыборный период это противостояние будет иметь особо острый характер, что не отменяет дискуссии о содержании видеозаписи, и о том, как следует относиться к солдатам, на долю которых выпала охрана террористов, совершивших зверства на территории Израиля.