Пресс-служба ЦАХАЛа: в Туль-Кареме ликвидирована еще одна группа террористов
время публикации: 03 августа 2024 г., 14:53 | последнее обновление: 03 августа 2024 г., 14:53
В ходе совместной операции ЦАХАЛа, общей службы безопасности (ШАБАК) и пограничной полиции (МАГАВ) в Туль-Кареме ликвидирована еще одна группа террористов.
В ходе столкновения с бойцами спецподразделения "Дувдеван" в Туль-Кареме были выявлены четыре террориста, открывшие огонь по израильским военнослужащим. При содействии 636-го батальона ВВС ЦАХАЛа ликвидировали террористов.
Ссылки по теме