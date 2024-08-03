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Израиль

Пресс-служба ЦАХАЛа: в Туль-Кареме ликвидирована еще одна группа террористов

время публикации: 03 августа 2024 г., 14:53 | последнее обновление: 03 августа 2024 г., 14:53
Пресс-служба ЦАХАЛа: в Туль-Кареме ликвидирована еще одна группа террористов
Пресс-служба ЦАХАЛа
Пресс-служба ЦАХАЛа: в Туль-Кареме ликвидирована еще одна группа террористов

В ходе совместной операции ЦАХАЛа, общей службы безопасности (ШАБАК) и пограничной полиции (МАГАВ) в Туль-Кареме ликвидирована еще одна группа террористов.

В ходе столкновения с бойцами спецподразделения "Дувдеван" в Туль-Кареме были выявлены четыре террориста, открывшие огонь по израильским военнослужащим. При содействии 636-го батальона ВВС ЦАХАЛа ликвидировали террористов.

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