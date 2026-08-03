В Самарии столкнулись грузовики: двое погибших

Утром 3 августа на 60-й трассе недалеко от поселка Рахель и перекрестка Тапуах, в Самарии, столкнулись два грузовика с палестинскими номерными знаками.

По предварительным данным Управления пожарной службы, два человека погиб, еще один (мужчина около 50 лет) получил травмы средней тяжести.

МАДА передает, что погибших и пострадавшего бригады "Красного Полумесяца" вывезли на территорию Палестинской автономии.