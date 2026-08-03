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03 августа 2026
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Израиль

В Самарии столкнулись грузовики: двое погибших

ДТП
Иудея и Самария
Погибшие
время публикации: 03 августа 2026 г., 08:52 | последнее обновление: 03 августа 2026 г., 09:09
В Самарии столкнулись грузовики: двое погибших
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В Самарии столкнулись грузовики: двое погибших
איחוד הצלה

Утром 3 августа на 60-й трассе недалеко от поселка Рахель и перекрестка Тапуах, в Самарии, столкнулись два грузовика с палестинскими номерными знаками.

По предварительным данным Управления пожарной службы, два человека погиб, еще один (мужчина около 50 лет) получил травмы средней тяжести.

МАДА передает, что погибших и пострадавшего бригады "Красного Полумесяца" вывезли на территорию Палестинской автономии.

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