В Самарии столкнулись грузовики: двое погибших
время публикации: 03 августа 2026 г., 08:52 | последнее обновление: 03 августа 2026 г., 09:09
В Самарии столкнулись грузовики: двое погибших
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Утром 3 августа на 60-й трассе недалеко от поселка Рахель и перекрестка Тапуах, в Самарии, столкнулись два грузовика с палестинскими номерными знаками.
По предварительным данным Управления пожарной службы, два человека погиб, еще один (мужчина около 50 лет) получил травмы средней тяжести.
МАДА передает, что погибших и пострадавшего бригады "Красного Полумесяца" вывезли на территорию Палестинской автономии.