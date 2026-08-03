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Экономика

Амир Охана использовал особые полномочия для перевода средств на ультраортодоксальное образование

Харедим
Финкомиссия
Коалиция
Оппозиция
время публикации: 03 августа 2026 г., 07:10 | последнее обновление: 03 августа 2026 г., 07:11
Амир Охана использовал особые полномочия для перевода средств на ультраортодоксальное образование
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Амир Охана использовал особые полномочия для перевода средств на ультраортодоксальное образование
Yonatan Sindel/Flash90

Спикер Кнессета Амир Охана воспользовался особыми полномочиями, чтобы созвать заседание финансовой комиссии Кнессета в период предвыборных парламентских каникул без согласия оппозиции.

Согласно регламенту Кнессета, после роспуска Кнессета созыв пленарного заседания и заседаний комиссий возможен только с согласия представителей коалиции и оппозиции. Оппозиция выступила против нового созыва финансовой комиссии, поскольку на повестке дня остались бюджетные переводы на нужды ультраортодоксального образования (268 млн шекелей), министерства по делам поселений (124 млн шекелей) и министерства религий (78 миллионов шекелей).

Эти переводы должны были быть утверждены на прошлом заседании комиссии, однако из-за конфликта внутри коалиции и филибастера оппозиции комиссия не успела их утвердить.

Охана воспользовался своими полномочиями согласно статье 112(б) регламента Кнессета, которая позволяет спикеру Кнессета разрешать комиссии собираться в период каникул в особых случаях – по просьбе председателя комиссии, правительства, секретаря правительства или трети членов комиссии.

Юридический советник Кнессета Сагит Афик одобрила созыв комиссии для обсуждения шести бюджетных заявок, обосновав это тем, что задержка в их утверждении может привести к замораживанию деятельности министерств.

Экономика
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