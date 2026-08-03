Амир Охана использовал особые полномочия для перевода средств на ультраортодоксальное образование

Спикер Кнессета Амир Охана воспользовался особыми полномочиями, чтобы созвать заседание финансовой комиссии Кнессета в период предвыборных парламентских каникул без согласия оппозиции.

Согласно регламенту Кнессета, после роспуска Кнессета созыв пленарного заседания и заседаний комиссий возможен только с согласия представителей коалиции и оппозиции. Оппозиция выступила против нового созыва финансовой комиссии, поскольку на повестке дня остались бюджетные переводы на нужды ультраортодоксального образования (268 млн шекелей), министерства по делам поселений (124 млн шекелей) и министерства религий (78 миллионов шекелей).

Эти переводы должны были быть утверждены на прошлом заседании комиссии, однако из-за конфликта внутри коалиции и филибастера оппозиции комиссия не успела их утвердить.

Охана воспользовался своими полномочиями согласно статье 112(б) регламента Кнессета, которая позволяет спикеру Кнессета разрешать комиссии собираться в период каникул в особых случаях – по просьбе председателя комиссии, правительства, секретаря правительства или трети членов комиссии.

Юридический советник Кнессета Сагит Афик одобрила созыв комиссии для обсуждения шести бюджетных заявок, обосновав это тем, что задержка в их утверждении может привести к замораживанию деятельности министерств.