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Наука и Хайтек

Израильский стартап разработал единый пульт управления разными типами дронов в боевых условиях

Беспилотники
Стартап
ЦАХАЛ
время публикации: 03 августа 2026 г., 08:10 | последнее обновление: 03 августа 2026 г., 08:13
Израильский стартап разработал единый пульт управления разными типами дронов в боевых условиях
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Израильский стартап разработал единый пульт управления разными типами дронов в боевых условиях
ChatGPT

Стартап EyesAtop разработал программно-аппаратную платформу, позволяющую одному военнослужащему одновременно управлять различными моделями БПЛА с помощью универсального пульта.

Современные боевые действия требуют оперативного реагирования на быстро меняющиеся угрозы. В условиях массового применения роботизированных систем на поле боя традиционный подход создает серьезные сложности: для каждого типа БПЛА требуется отдельный оператор и специализированный контроллер. Это усложняет координацию подразделений и снижает скорость взаимодействия различных служб.

Стартап EyesAtop предложил решение в виде масштабируемой системы "plug-and-play". Разработанный комплекс объединяет в единую сеть разведывательные, логистические и ударные дроны от различных производителей. На данный момент платформой поддерживается более 20 различных типов БПЛА.

Применение алгоритмов искусственного интеллекта и универсального интерфейса позволяет сократить время от обнаружения цели до нанесения удара. Система обеспечивает взаимозаменяемость оборудования: в случае появления более эффективных или доступных решений для интеграции новых моделей менять систему управления не нужно. Комплект портативного оборудования уже поставляется в разведподразделения ЦАХАЛ для проведения наземных операций.

Компания EyesAtop, имеющая офисы в Нью-Йорке и Рамат-Гане, привлекла около $15 миллионов, сообщает Times of Israel.

"С нашим ИИ-комплектом на переднем крае вместо трех или четырех солдат потребуется всего один, способный управлять различными типами дронов с помощью универсального пульта", – сказал соавтор проекта и CEO компании Уди Остер.

Наука и Хайтек
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