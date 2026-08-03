Суд: в случае потери посылки почта возместит ее стоимость, указанную в декларации

Суд по мелким искам отклонил иск против "Почты Израиля", требовавший от компании возместить реальную стоимость потерянной посылки, а не ту, которая была указана в декларации.

В 2023 году истец отправил заказной почтой EMS в Таиланд подержанный велосипед, оплатив 772 шекеля пересылки и указав в декларации 90 долларов стоимости.

Посылка до Таиланда так и не дошла и потерялась. "Почта Израиля" не отрицала, что посылка была утеряна. Компания признала факт утраты и предложила вернуть плату за пересылку и выплатить 90 долларов – именно ту сумму, что была заявлена изначально.

Истец настаивал на том, что реальная стоимость велосипеда составляет 1000 долларов, и что он был вынужден в итоге покупать в Таиланде новый велосипед.

Старший регистратор суда Биньямин Бен-Симон отметил, что ответственность "Почты Израиля" отличается от ответственности обычного коммерческого перевозчика. Статья 81 Закона о почте (1986 год) устанавливает, что ответственность компании ограничена суммой прямого ущерба или стоимостью утраченного предмета – и не превышает потолок, установленный для данного вида отправления. Сами условия обслуживания EMS также гласят, что "ответственность распространяется только на утрату или прямой ущерб и не распространяется на косвенный или последующий ущерб".

Поэтому, постановил он, "отправитель, заявивший в момент отправки определенную стоимость, не может после утраты предмета требовать компенсацию по более высокой стоимости, которая не была заявлена и не была застрахована