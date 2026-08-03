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Сборная Израиля впервые завоевала медаль чемпионата мира по женскому лакроссу

Лакросс
время публикации: 03 августа 2026 г., 06:21 | последнее обновление: 03 августа 2026 г., 06:23
Сборная Израиля впервые завоевала медаль чемпионата мира по женскому лакроссу
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Сборная Израиля впервые завоевала медаль чемпионата мира по женскому лакроссу
AP Photo/Nam Y. Huh

Женская сборная Израиля завоевала бронзовые медали чемпионата мира по лакроссу, проходившего в Токио. В матче за третье место израильтянки победили сборную Хауденосауни со счетом 7:4.

Это первая медаль израильской женской сборной на мировых первенствах. Ранее ее лучшим результатом было шестое место, занятое в 2017 и 2022 годах. На дебютном для команды чемпионате мира 2013 года Израиль занял восьмое место.

Чемпионками мира стали американки, разгромившие в финале сборную Канады со счетом 16:4. В турнире, проходившем с 24 июля по 2 августа, участвовали 16 национальных сборных.

Хауденосауни – самоназвание Ирокезской конфедерации, объединения коренных народов Северной Америки. В международном лакроссе она выступает собственной сборной и является полноправным членом World Lacrosse. Хауденосауни считаются создателями лакросса.

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