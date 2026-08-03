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Израиль

Замир заморозил новые назначения офицеров до 2027 года

Исраэль Кац
ЦАХАЛ
время публикации: 03 августа 2026 г., 10:47 | последнее обновление: 03 августа 2026 г., 10:56
Замир заморозил новые назначения офицеров до 2027 года
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Замир заморозил новые назначения офицеров до 2027 года
Chaim Goldberg/Flash90

Начальник генерального штаба Эяль Замир сообщил офицерам в звании бригадного генерала и выше о замораживании новых назначений до начала 2027 года.

Аналогичное сообщение было направлено членам форума генштаба, а также всем офицерам, подававшим просьбу о повышении в звании и переводе на новую должность.

Начальник генерального штаба мотивировал свое решение тем фактом, что назначения в период предвыборной кампании могут иметь нежелательные последствия. Решение Замира означает, что командующий Центральным округом Ави Блут, об отставке которого министр обороны Исраэль Кац объявил накануне в эфире 14 канала, останется в должности до лета 2027 года. Решение в отношении остальных офицеров будет принято в начале 2027 года.

Израиль
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