Владельцы VW, Audi, SEAT и Skoda, чинившие коробку передач за свой счет, получат возврат и 100 шек

Окружной суд Центрального округа в Лоде удовлетворил представительский иск против импортера автомобилей Champion Motors и автомобильного концерна Volkswagen.

В автомобилях Volkswagen, Seat, Skoda и Audi 2015-2019 годов из-за накопления силикатного налета на контактах миниатюрного выключателя селектор передач иногда "ошибочно" считывал, что машина стоит на P, хотя на деле она оставалась на D. Из-за этого ключ можно было вынуть из замка зажигания при включенной передаче, и при незатянутом ручнике автомобиль мог покатиться. Ремонт по этой неисправности прошли около 7924 машин из 65 тысяч на рынке, не менее 500 владельцев платили из своего кармана.

Компании обязаны выплатить автовладельцам в общей сложности 5583400 шекелей за ремонт, оплаченный ими из своего кармана. Каждый, кто чинил коробку передач за свой счет, получит полное возмещение при предъявлении чека, плюс 100 шекелей компенсации за моральный ущерб.

Податели иска получат по 30 тысяч шекелей, их адвокаты – 400 тысяч шекелей. При этом суд отказал во всеобщей компенсации всем владельцам проблемных моделей (только тем, кто реально столкнулся с поломкой и платил за ремонт) и отклонил довод об уменьшении стоимости автомобилей. Апелляция ответчиков в Верховный суд была отклонена.

Истцы настаивали, что производитель знал о конструктивном дефекте еще с 2016 года – по опыту сервисных кампаний в США, Канаде и Южной Корее, – но не раскрыл это израильским покупателям и брал деньги за ремонт по истечении гарантии.

Ответчики возражали, что это не "неисправность безопасности": скатывание машины – не прямое следствие дефекта, а происходит только если водитель сам не затянет ручник и не переведет рычаг в P. Также указывали, что американские отзывные кампании неприменимы к Израилю, поскольку в США законодательно требуется блокировка, не позволяющая вынуть ключ вне положения P, а в Израиле и Европе такого требования нет.

Суд встал на сторону истцов в главном: обязанность раскрывать известный дефект и оплачивать его устранение существует независимо от того, идет ли речь о классической угрозе безопасности, и независимо от истечения гарантии – если дефект носит конструктивный/производственный характер, а не является естественным износом.