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Израиль

Министр обороны отправил в отставку командующего Центральным округом в эфире 14-го телеканала

Исраэль Кац
ЦАХАЛ
Скандалы
время публикации: 03 августа 2026 г., 00:31 | последнее обновление: 03 августа 2026 г., 00:42
Министр обороны отправил в отставку командующего Центральным округом в эфире 14-го телеканала
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Министр обороны отправил в отставку командующего Центральным округом в эфире 14-го телеканала
Chaim Goldberg/Flash90

В эфире 14-го телеканала министр обороны Исраэль Кац объявил о намерении назначить начальника Управления кадров ЦАХАЛа генерал-майора Дадо Бар-Калифу командующим Центральным военным округом вместо генерал-майора Ави Блута.

По данным "Мако", начальник Генштаба Эяль Замир не был заранее уведомлен о решении Каца, что не соответствует принятому порядку назначения на командные должности. Вместе с тем, Кац утверждает, что кандидатура Бар-Калифы была предложена самим начальником Генштаба.

Ynet отмечает, что заявление Каца прозвучало на фоне разногласий с Блутом по поводу административного ордера об аресте Таля Инона Дардика, подозреваемого в издевательствах над палестинцем. Министр требовал не продлевать действие ордера, однако Блут и прокуратура обжаловали решение.

Блут возглавляет Центральный округ с июля 2024 года, поэтому его замена будет означать досрочное завершение каденции. Официального решения о его отставке и сроках передачи должности пока не объявлено.

Пресс-служба ЦАХАЛа распространила заявление, в котором говорится, что слова министра обороны не были согласованы с начальником Генштаба. Отмечается, что Блут командует Центральным округом "в сложных условиях, профессионально, мужественно и самоотверженно" и пользуется полным доверием руководства ЦАХАЛа.

"Начальник Генштаба не намерен заменять командиров, занимающих ключевые должности, в этот чувствительный период. Если такое решение будет принято начальником Генштаба, оно будет утверждено в соответствии с установленными процедурами", – говорится в заявлении пресс-службы ЦАХАЛа.

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