Командир террористического "Батальона Нур аш-Шамс" обвинен в убийстве резервиста ЦАХАЛа

Военная прокуратура предъявила обвинение Камалю Хатибу, возглавлявшему террористическую группировку "Батальон Нур аш-Шамс", в причастности к теракту, в результате которого в июле 2024 года погиб старший сержант резерва Иегуда Гето.

Старшина запаса 22-летний Иегуда Гето, из Пардес-Ханы, был водителем в территориальной бригаде "Менаше", он погиб 1 июля 2024 года к востоку от Туль-Карема в результате наезда бронемашины на взрывное устройство.

Согласно обвинительному заключению, 1 июля 2024 года Камаль Хатиб и другие боевики дистанционно привели в действие заложенное в землю взрывное устройство на пути следования армейского бронеавтомобиля. Взрывчатка была активирована при помощи мобильного телефона из помещения в районе Балаа. Автомобиль перевернулся, Иегуда Гето погиб. Еще один человек получил ранения.

Камаля Хатиба обвиняют в руководстве "Батальоном Нур аш-Шамс", вербовке наблюдателей и изготовителей взрывных устройств, закладке бомб, торговле оружием и передаче боевикам денег и военного снаряжения. Ему вменяются умышленное причинение смерти, соответствующее обвинению в убийстве, покушение на убийство, руководство незаконной организацией, торговля оружием и установка взрывного устройства.

Военный суд Самарии распорядился оставить обвиняемого под стражей до окончания судебного разбирательства.

Хатиб был задержан Палестинской администрацией в феврале 2025 года и с 29 апреля 2026 года находится под стражей в Израиле.