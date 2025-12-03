x
03 декабря 2025
Источники в Газе: на северо-востоке Рафиаха идет бой между солдатами ЦАХАЛа и боевиками

время публикации: 03 декабря 2025 г., 17:20
Olivier Fitoussi/Flash90

Источники в секторе Газы сообщают о перестрелке между израильскими военными и боевиками на северо-востоке Рафиаха, на юге сектора.

Огонь по террористам ведется с воздуха – с вертолетов ЦАХАЛа, а также из артиллерийских орудий.

О бое между израильскими военными и боевиками в районе Рафиаха также сообщила в эфире радиостанции "Кан Бет" военный корреспондент Кармела Менаше.

