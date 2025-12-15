x
Израиль

ШАБАК и полиция разыскивают двух покупателей, купивших в Бней-Браке "костюмы ультраортодоксов"

Полиция
ШАБАК
Бней-Брак
время публикации: 15 декабря 2025 г., 17:35

Служба общей безопасности (ШАБАК) и полиция разыскивают двух мужчин, купивших в магазине одежды в Бней-Браке костюмы и "цициот", которые носят ультраортодоксальные евреи.

По данным новостной службы "Кан Бет", о странных покупателях, не похожих на жителей Бней-Брака, сообщили в полицию продавцы магазина "Битан а-Мелех", как только те покинули заведение. По словам продавцов, мужчины, скорее всего, были арабами.

Полиция и ШАБАК изъяли из магазина запись с камер наблюдения, и пытаются установить личность покупателей и то, зачем им потребовалась одежда "ультраортодоксальных евреев".

Израиль
