Предъявлено обвинение подростку, готовившему теракт под влиянием ИГ и ХАМАСа

Государственная прокуратура подала в окружной суд Беэр-Шевы обвинительное заключение против жителя Негева, который, будучи несовершеннолетним, оказался под влиянием пропаганды террористических организаций "Исламское государство" (ИГ) и "Исламское движение сопротивления" (ХАМАС) и принял решение совершить теракт против военнослужащих ЦАХАЛа.

Согласно обвинительному заключению, с 2020 года обвиняемый систематически заходил на специальные каналы и сайты ИГ. Под их воздействием он решил совершить теракт на автобусной остановке в Беэр-Шеве, где часто стоят солдаты: он приобрел нож, отрабатывал приемы нападения с холодным оружием и искал в сети видеоролики, объясняющие, как наносить ножевые удары. Позже он изменил план и решил действовать с помощью самодельных взрывных устройств или "пояса смертника", начав искать инструкции по изготовлению взрывчатки.

После нападения ХАМАСа на Израиль 7 октября 2023 года, по данным следствия, обвиняемый решил, что совершит теракт от имени ХАМАСа, а не ИГ. Он начал собирать самодельные взрывные устройства, однако, опасаясь, что они не сработают, безуспешно пытался также достать пистолет, чтобы "гарантировать успех" нападения. Столкнувшись с трудностями при закупке необходимых материалов, он отказался от первоначального плана использования двух взрывных устройств, заменил их более простым зарядом и выбросил первые два самодельных взрывных устройства в мусорный контейнер возле дома.

Обвиняемому вменяются подготовка к совершению террористического акта с целью убийства при отягчающих обстоятельствах, прохождение обучения или инструктажа для совершения теракта, а также попытки достать оружие для террористических целей.