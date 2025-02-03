Депутат Цви Суккот будет допрошен по "Делу приближенных Бен-Гвира"

Представители полиции сообщили, что подозреваемые по делу о правонарушениях, совершенных приближенными министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, приглашены во вторник, 4 февраля, в отдел по расследованию преступлений, совершенных полицейскими (МАХАШ).

В частности, речь идет о высокопоставленном сотруднике министерства национальной безопасности, главе полицейского отдела Иудеи и Самарии полковнике полиции Авишае Муалеме и депутате Кнессета Цви Суккоте.

Напомним, дело было инициировано в период, когда лидер партии "Оцма Иегудит" занимал пост министра национальной безопасности. Авишай Муалем, который временно отстранен от исполнения обязанностей в связи с ведущимся против него расследованием, подозревается в том, что вместе с другим офицером из того же округа, в рамках своей должности исполняющего обязанности руководителя центрального отдела полиции Иудеи и Самарии и после назначения на эту должность на постоянной основе, он совершал различные действия с целью повлиять на свое продвижение в израильской полиции.

В частности, речь идет об отклонении от стандартных процедур в отношении расследования дел о преступлениях на националистической почве. Расследование сосредоточено именно на этих действиях.

Генерал-лейтенант Коби Яакоби подозревается в том, что получил секретную информацию от полицейских источников о ведущемся тайном расследовании против Муалема и незаконно передал эту информацию Муалему.