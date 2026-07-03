В официальном аккаунте израильского МИДа на фарси появилась шутка о похоронах Хаменеи
время публикации: 03 июля 2026 г., 22:20 | последнее обновление: 03 июля 2026 г., 22:33
В официальном аккаунте израильского МИДа на фарси появилась запись о том, что на похороны аятоллы Хаменеи "многие приходят не для того, чтобы оплакать его, а чтобы убедиться, что он действительно умер".
Ранее там же была опубликована короткая анимация, изображающая похороны Хаменеи, где его гроб несут "офицеры КСИР" (Корпуса стражей исламской революции), с подписью: "Свет победит тьму".
نور بر تاریکی پیروز خواهد شد. pic.twitter.com/gwHUhzyH1L— اسرائیل به فارسی (@IsraelPersian) July 3, 2026