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Израиль

В официальном аккаунте израильского МИДа на фарси появилась шутка о похоронах Хаменеи

Иран
время публикации: 03 июля 2026 г., 22:20 | последнее обновление: 03 июля 2026 г., 22:33
В официальном аккаунте израильского МИДа на фарси появилась шутка о похоронах Хаменеи
Фото NEWSru.co.il

В официальном аккаунте израильского МИДа на фарси появилась запись о том, что на похороны аятоллы Хаменеи "многие приходят не для того, чтобы оплакать его, а чтобы убедиться, что он действительно умер".

Ранее там же была опубликована короткая анимация, изображающая похороны Хаменеи, где его гроб несут "офицеры КСИР" (Корпуса стражей исламской революции), с подписью: "Свет победит тьму".

Израиль
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