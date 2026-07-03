В официальном аккаунте израильского МИДа на фарси появилась шутка о похоронах Хаменеи

В официальном аккаунте израильского МИДа на фарси появилась запись о том, что на похороны аятоллы Хаменеи "многие приходят не для того, чтобы оплакать его, а чтобы убедиться, что он действительно умер".

Ранее там же была опубликована короткая анимация, изображающая похороны Хаменеи, где его гроб несут "офицеры КСИР" (Корпуса стражей исламской революции), с подписью: "Свет победит тьму".