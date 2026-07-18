ЦАХАЛ ликвидировал снайпера "Исламского джихада" и одного из "начальников" ХАМАСа

ЦАХАЛ сообщил о ликвидации террориста Хамама Хамиса Акаши Абу Брихи, снайпера "Исламского джихада". В последнее время этот террорист занимался организацией атак на военнослужащих ЦАХАЛа, действующих в секторе Газы.

В результате еще одной атаки, осуществленной на севере сектора Газы, ЦАХАЛ ликвидировал террориста Мохаммада Тайсира Ахмада Убейду, начальника отдела в оперативном штабе ХАМАСа.