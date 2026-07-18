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Спорт

Дзюдо. Израильтянин стал победителем турнира в Сараево

Дзюдо
Спорт/важное
время публикации: 18 июля 2026 г., 16:08 | последнее обновление: 18 июля 2026 г., 16:16
Дзюдо. Израильтянин стал победителем турнира в Сараево
AP Photo/Eugene Hoshiko

В Сараево проходит турнир по дзюдо серии European Opеn. В нем принимают участие 295 спортсменов из 35 стран.

Израильтянин Ариэль Шульман стал победителем в весовой категории до 60 кг.

Он победил немца Николаса Кутчера, австрийца Даниэля Лютгеба, Люка Кабечана (Германия) и венгра Мартона Андраши.

Израильтянин Омер Ман завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 66 кг.

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