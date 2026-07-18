Дзюдо. Израильтянин стал победителем турнира в Сараево
время публикации: 18 июля 2026 г., 16:08 | последнее обновление: 18 июля 2026 г., 16:16
В Сараево проходит турнир по дзюдо серии European Opеn. В нем принимают участие 295 спортсменов из 35 стран.
Израильтянин Ариэль Шульман стал победителем в весовой категории до 60 кг.
Он победил немца Николаса Кутчера, австрийца Даниэля Лютгеба, Люка Кабечана (Германия) и венгра Мартона Андраши.
Израильтянин Омер Ман завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 66 кг.
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