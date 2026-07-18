Дзюдо. Израильтянин стал победителем турнира в Сараево

В Сараево проходит турнир по дзюдо серии European Opеn. В нем принимают участие 295 спортсменов из 35 стран.

Израильтянин Ариэль Шульман стал победителем в весовой категории до 60 кг.

Он победил немца Николаса Кутчера, австрийца Даниэля Лютгеба, Люка Кабечана (Германия) и венгра Мартона Андраши.

Израильтянин Омер Ман завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 66 кг.