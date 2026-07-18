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Ближний Восток

Иран "приостановил" выполнение обязательств, взятых им на себя в рамках договоренности с США

США
Иран
Война с Ираном
время публикации: 18 июля 2026 г., 17:27 | последнее обновление: 18 июля 2026 г., 17:33
Иран "приостановил" выполнение обязательств, взятых им на себя в рамках договоренности с США
AP Photo/Vahid Salemi

Иран приостановил выполнение обязательств по меморандуму о взаимопонимании между Исламабадом и США после того, как Вашингтон "нарушил все свои обязательства" по соглашению", заявил в субботу, 18 июля, заместитель министра иностранных дел Казем Гарибабади.

Гарибабади заявил, что Иран сейчас сосредоточен на собственной защите, и обвинил Соединенные Штаты в "агрессивных действиях". Он сказал, что новой информации о возможных переговорах с Вашингтоном нет, добавив: "Мы заняты защитой страны".

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