Иран "приостановил" выполнение обязательств, взятых им на себя в рамках договоренности с США

Иран приостановил выполнение обязательств по меморандуму о взаимопонимании между Исламабадом и США после того, как Вашингтон "нарушил все свои обязательства" по соглашению", заявил в субботу, 18 июля, заместитель министра иностранных дел Казем Гарибабади.

Гарибабади заявил, что Иран сейчас сосредоточен на собственной защите, и обвинил Соединенные Штаты в "агрессивных действиях". Он сказал, что новой информации о возможных переговорах с Вашингтоном нет, добавив: "Мы заняты защитой страны".