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Израиль

Уничтожены боевики "Хизбаллы", запустившие БПЛА в сторону военнослужащих ЦАХАЛа

Ливан
Пресс-служба ЦАХАЛа
Война с "Хизбаллой"
время публикации: 18 июля 2026 г., 19:06 | последнее обновление: 18 июля 2026 г., 19:06

Бойцы бригады "Коммандо", действующие под командованием 36-й дивизии, обнаружили вражеский беспилотник в районе деревни Кфар Тебнит.

Сразу после его обнаружения ВВС ЦАХАЛа осмотрели район и выявили группу боевиков "Хизбаллы", управлявших дроном, и находившийся в непосредственной близости от охраняемой территории.

ВВС атаковали и уничтожили террористов.

Израиль
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