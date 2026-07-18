Уничтожены боевики "Хизбаллы", запустившие БПЛА в сторону военнослужащих ЦАХАЛа

Бойцы бригады "Коммандо", действующие под командованием 36-й дивизии, обнаружили вражеский беспилотник в районе деревни Кфар Тебнит.

Сразу после его обнаружения ВВС ЦАХАЛа осмотрели район и выявили группу боевиков "Хизбаллы", управлявших дроном, и находившийся в непосредственной близости от охраняемой территории.

ВВС атаковали и уничтожили террористов.