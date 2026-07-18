В Иране казнен участник массовых протестов 2022 года

В Иране казнили мужчину, обвиненного в убийстве сотрудника сил безопасности во время общенациональных беспорядков в 2022 году, сообщает судебное информационное агентство "Мизан".

Правозащитники заявляют, что для вынесения приговоров иранские суды часто опираются на принудительные признания, полученные под пытками.

Протесты в Иране осенью 2022 года стали одними из самых массовых и продолжительных антиправительственных выступлений в стране за последние десятилетия.

В сентябре 2022 года в Тегеране полиция нравов задержала 22-летнюю курдскую девушку Махсу Амини за "неправильное" ношение хиджаба. Через несколько дней она скончалась в больнице. Официальные власти заявили о сердечном приступе, но протестующие и правозащитники обвинили полицию в жестоком избиении.

Начались протесты. Символом сопротивления стал публичный отказ от хиджабов. Власти ответили жесткими репрессиями: массовыми арестами, применением огнестрельного оружия и отключением интернета. По данным правозащитников, погибли сотни протестующих, тысячи оказались за решеткой, а ряд активистов были приговорены к смертной казни и казнены. Полиция нравов на время исчезла с улиц, но позже контроль над ношением хиджабов снова усилили.