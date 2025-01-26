Близкие Даниэлы Гильбоа рассказали: 7 октября она была ранена, и пуля до сих пор в ее теле

Родственники четырех наблюдательниц ЦАХАЛа – Даниэлы Гильбоа, Наамы Леви, Лири Альбаг и Карины Ариев – рассказывают о том, как им удалось впервые обнять своих близких после 477 плена.

Родственница Даниэлы Гильбоа, которая находится в больнице "Бейлинсон" в Петах-Тикве, рассказала, что 7 октября Даниэла была ранена и не получила нормальной медицинской помощи. По ее словам, пуля до сих пор находится у Даниэлы в ноге, и ожидается, что вскоре она пройдет операцию.

В интервью радиостанции КАН – "Решет Бет" родственница Даниэлы Эти Шварц рассказала, что вместе с ней и другими ее освобожденными подругами в плену находилась и наблюдательница Адам Бергер, которая все еще остается в руках ХАМАСа. Близкие заложников надеются, что Бергер будет освобождена в следующую субботу.

По словам близких освобожденных в рамках сделки с ХАМАСом заложниц, девушки рассказали им, что их держали в туннеле, и они спали на матрасах на земле и учили арабский. Иногда заложницы ели только питу в день.

Близкие освобожденных наблюдательниц обещают продолжить борьбу за освобождение остальных заложников, которые остаются в руках террористов.