x
26 января 2025
|
последняя новость: 16:14
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
26 января 2025
|
26 января 2025
|
последняя новость: 16:14
26 января 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Близкие Даниэлы Гильбоа рассказали: 7 октября она была ранена, и пуля до сих пор в ее теле

Заложники
время публикации: 26 января 2025 г., 14:53 | последнее обновление: 26 января 2025 г., 14:53
Даниэла Гильбоа, 25 января 2025 года
Yossi Zamir/Flash90

Родственники четырех наблюдательниц ЦАХАЛа – Даниэлы Гильбоа, Наамы Леви, Лири Альбаг и Карины Ариев – рассказывают о том, как им удалось впервые обнять своих близких после 477 плена.

Родственница Даниэлы Гильбоа, которая находится в больнице "Бейлинсон" в Петах-Тикве, рассказала, что 7 октября Даниэла была ранена и не получила нормальной медицинской помощи. По ее словам, пуля до сих пор находится у Даниэлы в ноге, и ожидается, что вскоре она пройдет операцию.

В интервью радиостанции КАН – "Решет Бет" родственница Даниэлы Эти Шварц рассказала, что вместе с ней и другими ее освобожденными подругами в плену находилась и наблюдательница Адам Бергер, которая все еще остается в руках ХАМАСа. Близкие заложников надеются, что Бергер будет освобождена в следующую субботу.

По словам близких освобожденных в рамках сделки с ХАМАСом заложниц, девушки рассказали им, что их держали в туннеле, и они спали на матрасах на земле и учили арабский. Иногда заложницы ели только питу в день.

Близкие освобожденных наблюдательниц обещают продолжить борьбу за освобождение остальных заложников, которые остаются в руках террористов.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Фото // 26 января 2025

Возвращение бывших заложниц домой. Фоторепортаж из Тель-Авива и Петах-Тиквы
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 26 января 2025

Винтовки "Тавор" на церемонии освобождения заложниц в Газе. Версии
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 25 января 2025

Опубликованы видео встреч освобожденных заложниц с родителями
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 25 января 2025

ХАМАС записал видео, на котором заложницы благодарят террористов "за заботу"