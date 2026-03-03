x
Израиль

Угроза атаки беспилотника: зона, где прозвучал сигнал тревоги, расширилась до Хайфы

Хайфа
Хизбалла
Беспилотники
Война с Ираном
время публикации: 03 марта 2026 г., 17:38 | последнее обновление: 03 марта 2026 г., 17:53
Угроза атаки беспилотника: зона, где прозвучал сигнал тревоги, расширилась до Хайфы
Ayal Margolin/Flash90

В связи с проникновением вражеского беспилотника в Израиль расширяется зона, в которой звучат сигналы тревоги.

Первый сигнал тревоги прозвучал в 17:16, за шестнадцать минут опасная зона расширилась на десятки населенных пунктов, включая Хайфу.

В 17:43 было зафиксировано вторжение еще одного БПЛА. Сигналы тревоги звучат в районе Нагарии.

В 17:52 ЦАХАЛ сообщил, что один из летательных аппаратов был сбит, другой - "больше не находится в воздушном пространстве Израиля".

