Угроза атаки беспилотника: зона, где прозвучал сигнал тревоги, расширилась до Хайфы
время публикации: 03 марта 2026 г., 17:38 | последнее обновление: 03 марта 2026 г., 17:53
В связи с проникновением вражеского беспилотника в Израиль расширяется зона, в которой звучат сигналы тревоги.
Первый сигнал тревоги прозвучал в 17:16, за шестнадцать минут опасная зона расширилась на десятки населенных пунктов, включая Хайфу.
В 17:43 было зафиксировано вторжение еще одного БПЛА. Сигналы тревоги звучат в районе Нагарии.
В 17:52 ЦАХАЛ сообщил, что один из летательных аппаратов был сбит, другой - "больше не находится в воздушном пространстве Израиля".