Угроза атаки беспилотника: зона, где прозвучал сигнал тревоги, расширилась до Хайфы

В связи с проникновением вражеского беспилотника в Израиль расширяется зона, в которой звучат сигналы тревоги.

Первый сигнал тревоги прозвучал в 17:16, за шестнадцать минут опасная зона расширилась на десятки населенных пунктов, включая Хайфу.

В 17:43 было зафиксировано вторжение еще одного БПЛА. Сигналы тревоги звучат в районе Нагарии.

В 17:52 ЦАХАЛ сообщил, что один из летательных аппаратов был сбит, другой - "больше не находится в воздушном пространстве Израиля".