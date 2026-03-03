x
03 марта 2026
|
последняя новость: 18:25
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
03 марта 2026
|
03 марта 2026
|
последняя новость: 18:25
03 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Израиль признает гражданку Филиппин, погибшую в первый день войны, жертвой теракта

Война с Ираном
Израиль
Филиппины
время публикации: 03 марта 2026 г., 17:30 | последнее обновление: 03 марта 2026 г., 17:30
Мэри Энн Де Вера
Пресс-служба Гидеона Саара
Израиль признает гражданку Филиппин, погибшую в первый день войны, жертвой теракта
Chaim Goldberg/Flash90

Министр иностранных дел Гидеон Саар в телефонном разговоре с коллегой из Филиппин Тесс Лазаро сообщил, что Мэри Энн Де Вера, погибшая в результате ракетного обстрела вечером 28 февраля, будет признана Израилем "жертвой теракта".

Речь идет о статусе, который позволит родным погибшей получить денежные выплаты от государства Израиль.

Мэри Энн В. Де Вера приехала в Израиль в 2019 году из Басисты (провинция Пангасинан), она работала сиделкой у пожилой израильтянки. Во время обстрела она не бросила свою подопечную и погибла.

Посольство Филиппин ранее сообщило, что муж женщины также работает в Израиле.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 марта 2026

Посольство Филиппин опубликовало имя погибшей в Тель-Авиве женщины
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 марта 2026

Иностранная работница, ухаживающая за подопечной в Тель-Авиве, погибла при обстреле