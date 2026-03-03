Израиль признает гражданку Филиппин, погибшую в первый день войны, жертвой теракта

Министр иностранных дел Гидеон Саар в телефонном разговоре с коллегой из Филиппин Тесс Лазаро сообщил, что Мэри Энн Де Вера, погибшая в результате ракетного обстрела вечером 28 февраля, будет признана Израилем "жертвой теракта".

Речь идет о статусе, который позволит родным погибшей получить денежные выплаты от государства Израиль.

Мэри Энн В. Де Вера приехала в Израиль в 2019 году из Басисты (провинция Пангасинан), она работала сиделкой у пожилой израильтянки. Во время обстрела она не бросила свою подопечную и погибла.

Посольство Филиппин ранее сообщило, что муж женщины также работает в Израиле.