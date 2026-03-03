x
Израиль

ЦАХАЛ нанес удар по пусковой установке "Хизбаллы", из которой велся огонь по Голанским высотам

Ливан
Пресс-служба ЦАХАЛа
Хизбалла
время публикации: 03 марта 2026 г., 17:26 | последнее обновление: 03 марта 2026 г., 17:32
ЦАХАЛ нанес удар по пусковой установке "Хизбаллы", из которой велся огонь по Голанским высотам
Пресс-служба ЦАХАЛа

В результате оперативного обнаружения и уничтожения цели в течение нескольких минут ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по пусковой установке "Хизбаллы", из которой осуществлялись запуски ракет в сторону Голанских высот.

ЦАХАЛ продолжает решительно действовать против террористической организации "Хизбалла", которая приняла решение вступить в войну, поддерживая иранский режим.

Израиль
