ЦАХАЛ нанес удар по пусковой установке "Хизбаллы", из которой велся огонь по Голанским высотам
время публикации: 03 марта 2026 г., 17:26 | последнее обновление: 03 марта 2026 г., 17:32
В результате оперативного обнаружения и уничтожения цели в течение нескольких минут ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по пусковой установке "Хизбаллы", из которой осуществлялись запуски ракет в сторону Голанских высот.
ЦАХАЛ продолжает решительно действовать против террористической организации "Хизбалла", которая приняла решение вступить в войну, поддерживая иранский режим.