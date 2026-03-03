x
03 марта 2026
03 марта 2026
Ближний Восток

СМИ: целью удара по Тегерану был командующий ливанским корпусом в составе КСИР

Иран
КСИР
Война с Ираном
время публикации: 03 марта 2026 г., 17:57 | последнее обновление: 03 марта 2026 г., 18:05
СМИ: целью удара по Тегерану был командующий ливанским корпусом в составе КСИР
AP Photo/Vahid Salemi

Согласно источникам в оборонном ведомстве, целью израильского авиаудара по Тегерану, нанесенного во вторник, 3 марта, был Дауд Ализаде, командующий ливанским корпусом в составе Корпуса стражей исламской революции Ирана. Об этом сообщает Times of Israel.

Ранее, напомним, был нанесен точечный удар по высокопоставленному командиру иранского режима в Тегеране. Об этом сообщала пресс-служба ЦАХАЛа.

Ближний Восток
