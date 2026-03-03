LBCI: ливанские военные арестовали 12 боевиков "Хизбаллы"

Ливанский телеканал LBCI сообщил об аресте ливанскими военными группы боевиков "Хизбаллы".

Сообщается, что 12 боевиков "Хизбаллы" были вооружены. Они были задержаны на одном из контрольно-пропускных пунктов.

2 марта премьер-министр Ливана Наваф Салам заявил о недопустимости использования ливанской территории для военных действий, назвав удары шиитской группировки "Хизбалла" по Израилю незаконными.

По его словам, власти государства потребовали от группировки ограничить свою деятельность политической областью. Салам напомнил о втором этапе разоружения "Хизбаллы", добавив, что силам безопасности поручено пресекать любые попытки военной деятельности. Поддержал главу правительства и президент Жозеф Аун. "Те, кто ведет ракетные обстрелы, должны нести ответственность за свои действия. Они игнорируют интересы Ливана", – сказал он.