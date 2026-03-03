x
03 марта 2026
Ближний Восток

LBCI: ливанские военные арестовали 12 боевиков "Хизбаллы"

Ливан
Хизбалла
время публикации: 03 марта 2026 г., 18:18 | последнее обновление: 03 марта 2026 г., 18:18
LBCI: ливанские военные арестовали 12 боевиков "Хизбаллы"
AP Photo/Hussein Malla

Ливанский телеканал LBCI сообщил об аресте ливанскими военными группы боевиков "Хизбаллы".

Сообщается, что 12 боевиков "Хизбаллы" были вооружены. Они были задержаны на одном из контрольно-пропускных пунктов.

2 марта премьер-министр Ливана Наваф Салам заявил о недопустимости использования ливанской территории для военных действий, назвав удары шиитской группировки "Хизбалла" по Израилю незаконными.

По его словам, власти государства потребовали от группировки ограничить свою деятельность политической областью. Салам напомнил о втором этапе разоружения "Хизбаллы", добавив, что силам безопасности поручено пресекать любые попытки военной деятельности. Поддержал главу правительства и президент Жозеф Аун. "Те, кто ведет ракетные обстрелы, должны нести ответственность за свои действия. Они игнорируют интересы Ливана", – сказал он.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
