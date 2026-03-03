Reuters: взрыв и пожар на территории посольства США в Эр-Рияде

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде после взрыва возник пожар на территории посольства США, сообщили два источника агентству Reuters.

По данным телеканала Fox News, территория посольства была атакована ударным беспилотником, запущенным из Ирана. В момент взрыва в здании дипмиссии никого не было, пострадавших нет.

Подробности инцидента уточняются.