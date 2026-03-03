США готовятся "значительно усилить" удары по Ирану в ближайшие 24 часа

Вашингтон намерен существенно нарастить интенсивность ударов по Ирану в течение ближайших 24 часов, сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. По его словам, первый раунд ударов был направлен на ослабление иранской обороны, а следующая фаза будет сосредоточена главным образом на разрушении производства ракет, беспилотников и военно-морского потенциала Ирана.

Эти заявления прозвучали на фоне комментариев президента США Дональда Трампа, который в интервью CNN предупредил, что "большая волна" ударов еще впереди: "Мы даже не начали бить по-настоящему сильно… большая волна еще не была. Большая – скоро".

Госсекретарь США Марко Рубио, выступая перед брифингом на Капитолийском холме, заявил, что "самые тяжелые удары американским военным еще предстоит нанести", а следующий этап операции будет "еще более суровым" для Ирана. Он подчеркнул, что цель США – не обязательно смена власти, а уничтожение потенциала Ирана в области баллистических ракет и предотвращение его восстановления. При этом Рубио не исключил, что у президента "есть все варианты", включая наземный.