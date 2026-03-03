В деревне Карьют убиты двое палестинцев. По данным ЦАХАЛа, стрелявший – резервист

В понедельник, 2 марта, группа бойцов ЦАХАЛа прибыла в район деревни Карьют (в зоне ответственности региональной бригады "Шомрон") после сообщений о столкновении между израильскими гражданскими лицами и палестинцами, сопровождавшемся метанием камней.

Впоследствии поступило сообщение о гибели двух палестинцев в результате стрельбы, также несколько палестинцев были ранены.

После получения этих сообщений ЦАХАЛом было немедленно проведено расследование, в ходе которого выяснилось, что стрелял военнослужащий резерва. По итогам разбирательства у него было изъято оружие.

По данному факту возбуждено уголовное расследование.