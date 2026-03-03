x
03 марта 2026
|
последняя новость: 18:25
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
03 марта 2026
|
03 марта 2026
|
последняя новость: 18:25
03 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В деревне Карьют убиты двое палестинцев. По данным ЦАХАЛа, стрелявший – резервист

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 03 марта 2026 г., 18:15 | последнее обновление: 03 марта 2026 г., 18:25
В деревне Карьют убиты двое палестинцев. По данным ЦАХАЛа, стрелявший – резервист
Пресс-служба полиции Израиля

В понедельник, 2 марта, группа бойцов ЦАХАЛа прибыла в район деревни Карьют (в зоне ответственности региональной бригады "Шомрон") после сообщений о столкновении между израильскими гражданскими лицами и палестинцами, сопровождавшемся метанием камней.

Впоследствии поступило сообщение о гибели двух палестинцев в результате стрельбы, также несколько палестинцев были ранены.

После получения этих сообщений ЦАХАЛом было немедленно проведено расследование, в ходе которого выяснилось, что стрелял военнослужащий резерва. По итогам разбирательства у него было изъято оружие.

По данному факту возбуждено уголовное расследование.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 марта 2026

878-й день войны: действия в Ливане и Газе, операции в Иудее и Самарии