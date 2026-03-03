Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 3 марта, температура немного повысится и днем будет близкой к среднесезонной. Малооблачно. Без осадков.

В Иерусалиме – 6-16 градусов, в Тель-Авиве – 6-18, в Хайфе – 9-19, в Эйлате – 12-22, в Беэр-Шеве – 5-18, на побережье Мертвого моря – 14-22, в Ашкелоне и Ашдоде – 6-18, в Ариэле – 7-17, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 8-19, на Голанских высотах – 9-18.

Температура воды на Средиземном море 18 градусов, высота волн 30-80 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – северный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – северный (до 5 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 30 км/ч).

В среду-четверг – местами дожди. В пятницу – солнечно. В субботу-воскресенье – местами дожди. В понедельник – солнечно.