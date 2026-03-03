x
03 марта 2026
03 марта 2026
Пресса

Виткофф в интервью Fox News: Иранцы заявляли, что располагают материалом для 11 ядерных бомб

время публикации: 03 марта 2026 г., 05:43 | последнее обновление: 03 марта 2026 г., 05:49
Виткофф в интервью Fox News: Иранцы заявляли, что располагают материалом для 11 ядерных бомб
Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Виткофф заявил в интервью телеканалу Fox News, что на первой встрече в рамках переговоров иранская сторона "предельно ясно" дала понять, что располагает материалом, которого "достаточно для 11 ядерных бомб".

По словам Виткоффа, который участвовал в переговорах вместе с Джаредом Кушнером, представители Тегерана обозначили это как "исходную точку" диалога. "Они сказали, что у них есть неоспоримое право на обогащение урана", – рассказал он в интервью.

Виткофф подчеркнул, что позиция США была противоположной: Вашингтон настаивал на том, чтобы на иранской территории не осуществлялось обогащение урана. По его словам, американская сторона ясно дала понять, что именно прекращение обогащения является ключевым условием для любого возможного соглашения.

