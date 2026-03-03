x
03 марта 2026
|
последняя новость: 04:40
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
03 марта 2026
|
03 марта 2026
|
последняя новость: 04:40
03 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Пресса

Нетаниягу в интервью Fox News: удар по Ирану нужно было нанести сейчас

Биньямин Нетаниягу
СМИ
Интервью
Война с Ираном
время публикации: 03 марта 2026 г., 03:43 | последнее обновление: 03 марта 2026 г., 03:49
Нетаниягу в интервью Fox News: удар по Ирану нужно было нанести сейчас
AP Photo/Alex Brandon

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу в интервью американскому телеканалу Fox News заявил, что военная операция против Ирана "должна была произойти именно сейчас".

Нетаниягу отметил, что Тегеран начал строить подземные ядерные объекты и подземные мощности по производству ракет, которые в течение нескольких месяцев сделали бы Иран фактически "неуязвимым".

По словам Нетаниягу, "если бы не было действий сейчас, то в будущем уже не могло бы быть действий". Он добавил, что, по его оценке, Иран "мог бы ударить по Америке и шантажировать ее", а также угрожать Израилю и другим странам региона.

Израильский премьер подчеркнул, что для принятия такого решения "нужен был решительный президент, такой как президент Трамп", который, по его словам, "сделал то, что нужно было сделать".

Пресса
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook