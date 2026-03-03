Нетаниягу в интервью Fox News: удар по Ирану нужно было нанести сейчас

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу в интервью американскому телеканалу Fox News заявил, что военная операция против Ирана "должна была произойти именно сейчас".

Нетаниягу отметил, что Тегеран начал строить подземные ядерные объекты и подземные мощности по производству ракет, которые в течение нескольких месяцев сделали бы Иран фактически "неуязвимым".

По словам Нетаниягу, "если бы не было действий сейчас, то в будущем уже не могло бы быть действий". Он добавил, что, по его оценке, Иран "мог бы ударить по Америке и шантажировать ее", а также угрожать Израилю и другим странам региона.

Израильский премьер подчеркнул, что для принятия такого решения "нужен был решительный президент, такой как президент Трамп", который, по его словам, "сделал то, что нужно было сделать".