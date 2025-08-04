Эксперты полагают, что Эвьятар Давид и Ром Браславски потеряли около 40% массы тела

Штаб семей похищенных опубликовал профессиональную оценку врачей, которые по опубликованным террористами видео оценили физическое состояние заложников Эвьятара Давида и Рома Браславски. По их оценке, заложники потеряли за 668 дней плена почти половину массы тела, и их нынешнее состояние угрожающее для жизни.

В соответствии с опубликованным документом, Эвьятар Давид, который до похищения террористами весил 76 кг, весит сейчас 40-45 кг, что говорит о снижении массы тела на 41%.

Ром Браславский похудел с 65 кг до примерного веса 43-47 кг, что говорит о снижении массы тела на 31%. Оба они находятся в угрожающем жизни состоянии дистрофии, и им грозит мультисистемный отказ внутренних органов.

Отчет составили представители системы здравоохранения в Штабе семей заложников, включая профессора Хагая Левина, доктора Эйнат Аане и профессора Ронит Эндолат.