x
04 августа 2026
|
последняя новость: 19:02
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
04 августа 2026
|
04 августа 2026
|
последняя новость: 19:02
04 августа 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Мать проснулась от того, что сын зовет ее на помощь, и обнаружила его в спальне истекающим кровью

Криминал
время публикации: 04 августа 2026 г., 19:02 | последнее обновление: 04 августа 2026 г., 19:06
Мать проснулась от того, что сын зовет ее на помощь, и обнаружила его в спальне истекающим кровью
0:00 0:00
Хайфа
Sharon Leibel/Flash90

Около 4 часов утра жительница Хайфы проснулась от крика своего сына-подростка, он звал на помощь. Войдя в комнату подростка, она обнаружила, что сын тяжело ранен и истекает кровью.

Подросток был доставлен в больницу РАМБАМ в тяжелом состоянии с ножевыми ранениями и травмой головы. Он был прооперирован, сейчас он находится в состоянии медикаментозной комы и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

В беседе с журналистами сайта "Мако" женщина рассказывает о семье и о том, что ее сын – обычный подросток, он учится в хорошей школе, в прошлом не имел проблем с законом. По ее словам, она пыталась связаться с друзьями сына, но не смогла получить ответов на свои вопросы.

Полиция Хайфы проводит расследование. Предположительно, инцидент имеет криминальную подоплеку, подозреваемые пока не задержаны.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 августа 2026

Вооруженное нападение в Хайфе, тяжело ранен юноша