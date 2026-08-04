Мать проснулась от того, что сын зовет ее на помощь, и обнаружила его в спальне истекающим кровью

Около 4 часов утра жительница Хайфы проснулась от крика своего сына-подростка, он звал на помощь. Войдя в комнату подростка, она обнаружила, что сын тяжело ранен и истекает кровью.

Подросток был доставлен в больницу РАМБАМ в тяжелом состоянии с ножевыми ранениями и травмой головы. Он был прооперирован, сейчас он находится в состоянии медикаментозной комы и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

В беседе с журналистами сайта "Мако" женщина рассказывает о семье и о том, что ее сын – обычный подросток, он учится в хорошей школе, в прошлом не имел проблем с законом. По ее словам, она пыталась связаться с друзьями сына, но не смогла получить ответов на свои вопросы.

Полиция Хайфы проводит расследование. Предположительно, инцидент имеет криминальную подоплеку, подозреваемые пока не задержаны.