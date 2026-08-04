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Израиль

ЦАХАЛ ужесточил правила нанесения ударов в секторе Газы

Газа
Война с ХАМАСом
ЦАХАЛ
время публикации: 04 августа 2026 г., 19:35 | последнее обновление: 04 августа 2026 г., 19:35
ЦАХАЛ ужесточил правила нанесения ударов в секторе Газы
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ЦАХАЛ ужесточил правила нанесения ударов в секторе Газы
Tsafrir Abayov/Flash90

ЦАХАЛ ужесточил правила нанесения ударов в секторе Газы: теперь каждая точечная ликвидация должна получить личное одобрение начальника Генштаба Эяля Замира. Об этом написал в соцсети Х военный корреспондент радиостанции "Галей ЦАХАЛ" Дорон Кадош, отметив, что ранее такие операции могли утверждать командующий Южным округом или командир дивизии.

Сайт "Мако" уточняет, что новый порядок касается ударов по боевикам, которые не представляют непосредственной угрозы. При возникновении опасности для военнослужащих силы ЦАХАЛа смогут открывать огонь без дополнительного согласования.

По данным "Мако", правила были изменены под давлением США. За последние 48 часов армия нанесла в секторе только один удар.

Высокопоставленный израильский источник заявил "Мако", что военным передали указание "не ввязываться в авантюры в Газе", чтобы Израиль не обвинили в срыве договоренностей.

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