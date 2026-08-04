В Кабатии уничтожены десять станков, использовавшихся для производства взрывных устройств

В Кабатии, к югу от Дженина, силы ЦАХАЛа уничтожили десять токарных станков, использовавшихся для производства взрывных устройств и оружия.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что в операции участвовали бойцы 890-го батальона совместно с военнослужащими специального инженерного подразделения "Яхалом".