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Израиль

В Кабатии уничтожены десять станков, использовавшихся для производства взрывных устройств

Иудея и Самария
ЦАХАЛ
время публикации: 04 августа 2026 г., 17:21 | последнее обновление: 04 августа 2026 г., 17:21
В Кабатии уничтожены десять станков, использовавшихся для производства взрывных устройств
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В Кабатии уничтожены десять станков, использовавшихся для производства взрывных устройств
Пресс-служба ЦАХАЛа

В Кабатии, к югу от Дженина, силы ЦАХАЛа уничтожили десять токарных станков, использовавшихся для производства взрывных устройств и оружия.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что в операции участвовали бойцы 890-го батальона совместно с военнослужащими специального инженерного подразделения "Яхалом".

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