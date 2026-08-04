Парамедики борются за жизнь ребенка, захлебнувшегося в бассейне в Омере
время публикации: 04 августа 2026 г., 18:28 | последнее обновление: 04 августа 2026 г., 18:45
Парамедики борются за жизнь ребенка, захлебнувшегося в бассейне в Омере
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В общественном бассейне в поселке Омер в Негеве захлебнулся 5-летний мальчик. Когда ребенка извлекли из воды, он не дышал.
Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщила, что парамедики проводят реанимационные мероприятия, после чего доставят мальчика в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве.
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