Парамедики борются за жизнь ребенка, захлебнувшегося в бассейне в Омере

В общественном бассейне в поселке Омер в Негеве захлебнулся 5-летний мальчик. Когда ребенка извлекли из воды, он не дышал.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщила, что парамедики проводят реанимационные мероприятия, после чего доставят мальчика в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве.