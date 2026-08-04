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Израиль

Парамедики борются за жизнь ребенка, захлебнувшегося в бассейне в Омере

МАДА
время публикации: 04 августа 2026 г., 18:28 | последнее обновление: 04 августа 2026 г., 18:45
Парамедики борются за жизнь ребенка, захлебнувшегося в бассейне в Омере
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Парамедики борются за жизнь ребенка, захлебнувшегося в бассейне в Омере
Пресс-служба полиции Израиля

В общественном бассейне в поселке Омер в Негеве захлебнулся 5-летний мальчик. Когда ребенка извлекли из воды, он не дышал.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщила, что парамедики проводят реанимационные мероприятия, после чего доставят мальчика в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве.

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