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Израиль

В Тель-Авиве в результате вооруженного нападения тяжело ранен мужчина

Криминал
время публикации: 04 августа 2026 г., 17:38 | последнее обновление: 04 августа 2026 г., 17:40
В Тель-Авиве в результате вооруженного нападения тяжело ранен мужчина
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В Тель-Авиве в результате вооруженного нападения тяжело ранен мужчина
Пресс-служба МАДА

На улице Левински в результате вооруженного нападения тяжело ранен мужчина (примерно 75 лет). Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" доставили раненого в больницу "Ихилов".

На месте преступления работают следователи и криминалисты, ведется розыск нападавших.

По предварительным данным, речь идет об инциденте на криминальной почве.

Израиль
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