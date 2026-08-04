В Тель-Авиве в результате вооруженного нападения тяжело ранен мужчина

На улице Левински в результате вооруженного нападения тяжело ранен мужчина (примерно 75 лет). Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" доставили раненого в больницу "Ихилов".

На месте преступления работают следователи и криминалисты, ведется розыск нападавших.

По предварительным данным, речь идет об инциденте на криминальной почве.