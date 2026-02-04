Снега на Хермоне почти нет: пока неизвестно, будет ли в этом сезоне возможность для катания

Горный курорт Хермон открыт для посетителей. Однако снег на склонах растаял, и только на вершине есть немного снега. В течение ближайшей недели снегопадов не ожидается.

Горнолыжный сезон пока не начался, так как пока нет условий для катания. И неясно, начнется ли он в этом году. Впрочем, в прошлом уже бывало так, что горнолыжный сезон на Хермоне длился короткое время в феврале-марте.

Напомним, что и в прошлом году возможностей для катания на Хермоне не было – курорт открылся в начале марта 2025 впервые с октября 2023 года, в период войны доступ для туристов на Хермон был закрыт. Инфраструктуре курорта во время войны был причинен значительный ущерб, в частности были повреждены два подъемника – в 2025 году их отремонтировали.

Напомним, что вход на горный курорт Хермон только по предварительной записи и при условии покупки билетов. Следует учитывать, что на подъезде к Хермону зачастую в такое время года образуются автомобильные пробки.

Первый слабый снегопад на вершине Хермона фиксировался в этом сезоне в ночь на 14 ноября.

В прошлом зимнем сезоне последний снегопад на Хермоне был зафиксирован 21 марта, а первый снегопад был 24 ноября.

Самые снежные зимы в Израиле

Самыми снежными за последние десятилетия были зимние бури в декабре 2013-го и в январе 2013-го, когда мокрый снег выпадал даже в прибрежных районах центра страны, а снежный покров в Иерусалиме держался около недели. До того "самым снежным" за последние 20 лет синоптики называли зимний сезон 2011-2012.

Однажды снег выпадал в Иерусалиме и во второй половине марта. Утром 17 марта 1998 года в столице была пыльная буря, температура воздуха составляла более 20 градусов по Цельсию, днем пошел дождь, а вечером выпал снег и утром 18 марта иерусалимцев ждали сугробы на улицах.

Самым снежным в истории Израиля считается февраль 1950 года, когда снегом в течение нескольких дней были покрыты не только север и холмы в районе Иерусалима, но почти вся территория страны, включая Тель-Авив.